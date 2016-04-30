Airbus остановил полеты части вертолетов после крушения в Норвегии

"При этих трагических обстоятельствах, пока детали недоступны, мы приняли решение приостановить все коммерческие полеты EC225LP (более раннее название этой модели вертолетов. - ред.)", - говорится в заявлении Airbus Helicopters, передает РБК.

Читайте такжеВ результате крушения вертолета в Норвегии погибли все находившиеся на борту

Как сообщал УНИАН, 29 апреля вертолет H225 Super Puma, в котором находились 11 пассажиров и два члена экипажа, доставлял людей от норвежской нефтяной платформы и разбился в Северном море. 11 тел были найдены после нескольких часов поисков, еще двух человек также признали погибшими. Полеты подобных вертолетов, которые зачастую используются в нефтяной промышленности, уже временно приостановили Великобритания и Норвегия.

Управление гражданской авиации Норвегии сообщило, что называть причину крушения еще рано. В Airbus рассказали, что уже нашли два бортовых самописца, их направят в Великобританию, представители которой имеют опыт работы с несколькими недавними инцидентами, связанными с вертолетами.