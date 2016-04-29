Вертолет с 14 людьми на борту разбился в Норвегии
14:09, 29 апреля 2016Мир
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Вертолет Eurocopter 225, на борту которого находились 14 человек, потерпел крушение возле города Берген на юго-западном побережье Норвегии.
У берегов Норвегии разбился вертолет / http://geoffreyroucourt.files.wordpress.com/
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев крушения, вертолет потерпел крушение на небольшом острове и взорвался, передает Би-би-си.
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Представитель местной полиции говорит, что в результате крушения вертолет полностью разрушен.
На месте работают спасательные службы. Информации о погибших и раненых в результате крушения пока нет.
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