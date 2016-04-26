Службу безопасности Швеции предупредили о возможных терактах в стране - СМИ

Об этом сообщает Expressen со ссылкой на собственные источники, пишет Европейская правда.

Как отмечает издание, около 7-8 боевиков ИГИЛ направляются в Швецию с намерением устроить теракты в Стокгольме.

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Согласно информации иракской разведки, целью террористов являются прежде всего гражданские объекты.

"Я могу подтвердить, что мы активизировали работу, чтобы оценить информацию, которая поступает к нам", - заявил в комментарии изданию пресс-секретарь Службы безопасности Саймон Бинер.

По его словам, служба тесно сотрудничает с национальной полицией по этому вопросу.