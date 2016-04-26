Службу безопасности Швеции предупредили о возможных терактах в стране - СМИ
12:21, 26 апреля 2016Мир
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Служба безопасности Швеции получила информацию от представителей разведки Ирака о том, что в стране планируются теракты.
REUTERS
Об этом сообщает Expressen со ссылкой на собственные источники, пишет Европейская правда.
Как отмечает издание, около 7-8 боевиков ИГИЛ направляются в Швецию с намерением устроить теракты в Стокгольме.
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Согласно информации иракской разведки, целью террористов являются прежде всего гражданские объекты.
"Я могу подтвердить, что мы активизировали работу, чтобы оценить информацию, которая поступает к нам", - заявил в комментарии изданию пресс-секретарь Службы безопасности Саймон Бинер.
По его словам, служба тесно сотрудничает с национальной полицией по этому вопросу.
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