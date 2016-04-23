В Турции предупредили атаку смертников на премьера Давутоглу
17:43, 23 апреля 2016Мир
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В Турции полиция задержала шестерых предполагаемых боевиков ИГ, которые планировали нападение на премьер-министра страны Ахмета Давутоглу в ходе мероприятия в центральной провинции Конья.
REUTERS
Подозреваемые в подготовке атаки на Давутоглу были арестованы во время проведения мер безопасности перед визитом премьера Турции, передает Daily Sabah.
Отмечается, что полиция провела обыски по трем определенным ранее адресам, где и были задержаны подозреваемые.
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Кроме того, документы, указывающие на причастность к террористической организации ИГИЛ, были также обнаружены в ходе обысков.
Один из задержанных, которого считают лидером этой группы, был сирийцем.
Напомним, в конце марта вооруженные силы Турции заявили о захвате неподалеку границы с Сирией 10 боевиков террористической группировки "Исламское государство".
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