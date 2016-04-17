У островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

Как передает Би-би-си, эпицентр землетрясения находился в 287 км к юго-востоку от столицы Нукуалофа, на глубине в 35 км, сообщает геологическая служба США.

Читайте такжеМощное землетрясение в Эквадоре: известно о 77 погибших и 600 пострадавших (фото, видео)О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Эта часть Тихого океана считается одной из самых сейсмически активных, так как она находится на стыке Тихоокеанской и Австралийской литосферных плит.

Королевство Тонга располагается на 177 островах. Численность населения достигает 100 тыс. человек.

В 2015 году в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга в Тонга образовался новый остров.