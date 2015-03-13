На острове в Тихом океане, который появился после извержения вулкана, впервые побывали туристы

Находится остров на расстоянии 45 километров от Нукуалофы, столицы королевства Тонга, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Длина острова – 1,8 километра, ширина – 1,2 километра, однако ученые предупреждают о его нестабильности: остров может рассыпаться на части и погрузиться на дно моря. Состоит он главным образом из вулканического шлака: темной породы, где иногда встречаются кристаллы.

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Вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай начал извергаться в декабре. Видео с находившегося рядом корабля запечатлело струи газа, поднимавшиеся с моря. Уже через несколько дней на спутниковых снимках появились контуры острова.

Хозяин местного отеля Джанпьеро Орбассано не побоялся отправиться на остров с друзьями и сфотографировал его. По словам Орбассано, безымянный остров уже затвердел, хотя поверхность его все еще горяча. Взобравшись на высшую точку кратера, расположенного в середине острова, туристы обнаружили в нем зеленое озеро, пахнущее серой.