Стритрейсеры устроили массовые беспорядки в Москве (видео)

Как сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, они жгли фаеры и, по некоторым данным, машины.

Как рассказали Дождю в пресс-службе ГУ МВД по Москве, накануне после 23:00 местные жители стали жаловаться в полицию, что собравшиеся на Ходынке нарушают общественный порядок и шумят. Для проверки этой информации туда направили полицейских, которые, по словам представителя пресс-службы, обеспечили там соблюдение порядка.

По данным «МК», для разгона стритрейсеров полиция доставила на Ходынское поле водометы, есть задержанные. В пресс-службе главка МВД о задержаниях не знают.

По словам одного из очевидцев, на Ходынке была «сходка» стритрейсеров, а потом приехали полицейские и «все испортили». На записи его трансляции в Periscope видно, как собравшиеся окружают полицейские машины и разрисовывают их.

К 03:00 водители покинули Ходынское поле, машины полиции продолжили его патрулировать, пишет в твиттере журналист Филипп Киреев.

Как пишет РИА Новости, через несколько часов полиция опровергла применение водометов против стритрейсеров, заявив, что сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить толпу разойтись.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы сообщил, что за водомет участники и зрители могли принять остановившуюся неподалеку пожарную машину – другой подобной техники на месте инцидента не было.