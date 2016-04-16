Стритрейсеры устроили массовые беспорядки в Москве (видео)
В Москве уличные гонщики в ночь на субботу, 16 апреля, устроили беспорядки во время автошоу на Ходынском поле.
Как сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, они жгли фаеры и, по некоторым данным, машины.
Как рассказали Дождю в пресс-службе ГУ МВД по Москве, накануне после 23:00 местные жители стали жаловаться в полицию, что собравшиеся на Ходынке нарушают общественный порядок и шумят. Для проверки этой информации туда направили полицейских, которые, по словам представителя пресс-службы, обеспечили там соблюдение порядка.
По данным «МК», для разгона стритрейсеров полиция доставила на Ходынское поле водометы, есть задержанные. В пресс-службе главка МВД о задержаниях не знают.
По словам одного из очевидцев, на Ходынке была «сходка» стритрейсеров, а потом приехали полицейские и «все испортили». На записи его трансляции в Periscope видно, как собравшиеся окружают полицейские машины и разрисовывают их.
К 03:00 водители покинули Ходынское поле, машины полиции продолжили его патрулировать, пишет в твиттере журналист Филипп Киреев.
Как пишет РИА Новости, через несколько часов полиция опровергла применение водометов против стритрейсеров, заявив, что сотрудникам правоохранительных органов удалось убедить толпу разойтись.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы сообщил, что за водомет участники и зрители могли принять остановившуюся неподалеку пожарную машину – другой подобной техники на месте инцидента не было.