Меркель дала согласие на расследование в отношении сатирика, высмеявшего Эрдогана

Об этом в пятницу, 15 апреля, заявила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Deutsche welle.

Как заявила Меркель, "правительство предоставит полномочия" для расследования законности действий Бемермана.

Читайте такжеНемецкий посол в Анкаре указал на необходимость защиты свободы прессы

Как сообщал УНИАН, сатирик Ян Бемерманн в эфире Второго немецкого телеканала (ZDF) красноречиво высмеял турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. С помощью сатирического видео Бемерманн хотел разоблачить подавление свободы слова и обращение с сатирой в Турции. После этого видео было удалено с сайта телеканала за якобы "несоответствие требованиям сатирических программ". Сам Бемерманн заявил, что намеренно записал такой стих, чтобы продемонстрировать грани сатиры.

В свою очередь Президент Турции подал заявление в немецкую прокуратуру с требованием наказать Бемерманна.

12 апреля Ангела Меркель заявила, что Германия не отступит от основополагающих ценностей, которыми являются свобода слова и свобода искусства, даже если речь идет о рисках для отношений с Турцией.