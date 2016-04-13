У Лаврова прокомментировали условия возвращения России в G8

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РБК со ссылкой на сайт ведомства.

Она напомнила, что вопрос возвращения России в международную организацию в последнее время поднимался западными политиками, и в качестве условий этого называлось выполнение Минских договоренностей по ситуации на Донбассе.

"Абсурдность подобной постановки вопроса (об условиях возвращения в G8 - Ред.) очевидна. Деятельность "восьмерки" прекратилась по желанию наших западных партнеров, вставших на путь поиска средств одностороннего давления на Россию в связи со спровоцированным ими же глубочайшим кризисом в Украине", — добавила Захарова.

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По ее словам, в результате "вес" G7 на международной арене заметно снизился. "Нынешние попытки заставить Россию чем-то "расплатиться" за восстановление "восьмерочного" формата совершенно безосновательны", — заключила она.

Напомним, 10 апреля министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вновь высказался за возвращение России в состав Большой восьмерки.

Базовыми предпосылками для возвращения России в клуб наиболее развитых индустриальных государств глава МИД ФРГ называет необходимость ее вклад в политическое решение конфликта в Украине и длительную "конструктивную роль" в деле мирного урегулирования в Сирии.