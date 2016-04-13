В Турции за убийство задержали российских шпионов – Hurriyet

Предполагаемые убийцы, 52-летний Юрий Анисимов и 55-летний Александр Смирнов были задержаны во время подготовки к некоей новой операции, пишет Слон со ссылкой на Hurriyet.

Давать показания они отказались.

По данным следствия, россияне прибыли в Турцию по поддельным паспортам. Во время обыска у них также были изъяты фальшивые удостоверения сотрудников Интерпола. На изъятых у них картах памяти было обнаружено большое количество фотографий.

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Официальных комментариев от властей Турции по поводу задержания россиян не поступало.

Hurriyet называет их «шпионами», однако неясно, обвиняются ли они в шпионаже или только в убийстве.

Эдельгиреев был убит 1 ноября 2015 года около своего дома в Стамбуле. Сразу после убийства сообщалось, что преступников было двое.

Абдулвахид Эдельгиреев, приходящийся родственником Мовлади Удугову, был известен как администратор сайта «Кавказ-центр», признанного в России экстремистским. Его тесть Иса Умаров является членом террористической группировки «Имарат Кавказ».