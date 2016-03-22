Убийца военного разведчика на вокзале Харькова сам оказался уволенным военным

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель харьковского Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Горбунов, ссылаясь на слова самих задержанных.

"С их слов, они до этого служили в Вооруженных силах Украины. В начале марта текущего года были уволены из-за служебного несоответствия", - сказал Горбунов.

Он отметил, что, по предварительной информации, подозреваемый в убийстве 30-летний мужчина проходил службу в танковых войсках на территории одной из центральных областей Украины.

Горбунов подчеркнул, что во время нападения подозреваемый в убийстве был в камуфлированной форме. Проверив его личность, Военная служба правопорядка установила, что по состоянию на 21 марта он не является военнослужащим. Дело передано в Холодногорский отдел полиции, правоохранители установят, действительно ли подозреваемый был бывшим военнослужащим.

Представитель Минобороны подчеркнул, что убитый 30-летний и пострадавший 24-летний бойцы 92-й ОМБр были в гражданской одежде, находились в отпуске. Мужчина, который получил смертельные ножевые ранения, был жителем Харькова, в тот вечер он провожал на электричку своего знакомого, который является жителем Харьковской области.

По словам Горбунова, в настоящее время состояние 24-летнего раненого стабильно тяжелое, сегодня его переведут в стационар из больницы скорой и неотложной помощи. Также сегодня, 22 марта, около 15:00 состоится прощание с погибшим бойцом 92-й бригады. К организации церемонии прощания привлечен военкомат, через который на военную службу призывался человек.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Харькове в результате бытового конфликта в кафе от полученных ножевых ранений погиб военнослужащий, ранение получил еще один боец. Погибшим оказался разведчик 92-й ОМБр Гриненко, который находился в отпуске. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали жителя Донецкой области.

Бывший разведчик 92-й ОМБр, глава юридической фирмы ”СЕНС” Леонид Маслов, который сейчас организует защиту Александра Свидра (”Змей”) и Павла Долженко (”Крым”), которых подозревают в нападении на мобильную группу Андрея Галущенко ("Эндрю") в сентябре 2015 года, заявил, что убитый Гриненко был одним из ключевых свидетелей защиты по этому делу и мог подтвердить алиби подозреваемых.