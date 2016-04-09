В Брюсселе задержали шестого подозреваемого в мартовских терактах

Федеральная прокуратура Бельгии сообщила в субботу о задержании шестого подозреваемого в причастности к серии недавних взрывов в брюссельском аэропорту и метро - Биляля эль-Махухи.

Как передает Радио Свобода, это произошло в пятницу, во время полицейских рейдов в бельгийской столице и пригородах, когда были задержаны еще пятеро подозреваемых.

Ранее в субботу в Брюсселе завершилась спецоперация в центральной коммуне Эттербек. Задержанных нет.

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Как сообщалось, утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя и еще один - на станции метро "Маальбек" в "евроквартале" столицы Бельгии.

По последним официальным данным, погибло 32 человека, еще около 340 человек получили ранения.