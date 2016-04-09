В Брюсселе проходит масштабная полицейская спецоперация - СМИ
Масштабная полицейская спецоперация проводится в коммуне Эттербек в бельгийской столице.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.
По свидетельствам очевидцев, людей из района частично эвакуировали На месте находятся около 50 полицейских, включая взрывотехников и снайперов. На место проведения операции прибыли также работники служб спасения.
Официальной информации, а также подробностей происходящего на данный момент не поступало.
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Как сообщалось, утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя и еще один - на станции метро "Маальбек" в "евроквартале" столицы Бельгии.
По последним официальным данным, погибло 32 человека, еще около 340 человек получили ранения.
Полиция установила личности троих смертников, осуществивших взрывы. В аэропорту камеры наблюдения зафиксировали еще одного человека, который сопровождал смертников, он был одет в светлую одежду и шляпу. Это лицо считается организатором терактов.
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