Во Франции стартовала неделя дегустации вина региона Бордо (фото)

В течение недели дегустаторы путешествуют по частным винодельческим хозяйствам региона, по-французски именуемых "шато". Именно на их рецензиях базируется дальнейшая судьба вин нового урожая на мировых рынках. Кроме того, событие привлекает и инвесторов в отрасль.

В частности, сегодня начались дегустации и в предместье Бордо – Кадожак.

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Отметим, винодельческий регион Бордо является вторым в мире по площади - под виноградники занято 1,15 тысяч квадратных километров. Залогом выдающегося успеха бордоских вин является сочетание уникальных климатических, геологических и географических условий. В регионе насчитывается порядка 9 тыс. хозяйств и 15 тыс. виноградарей, от самых маленьких, до крупных, где вино производится в промышленных объёмах. За год в Бордо выпускают более 700 млн бутылок красных, белых, сладких и игристых вин.

Словом "бордо" также называют марку вин, производимых в данном регионе под региональным названием (апелласьон) "Bordeaux Appellation d’Origine Contrôlée" или "Bordeaux AOC". В обиходе же, словом "бордо" называют широкий спектр вин - красных, белых и розовых, от недорогих столовых, до самых дорогих и известных в мире.