Полиция обнаружила тело террориста в аэропорту Брюсселя
16:45, 22 марта 2016Мир
2199 0
Бельгийская полиция обнаружила тело террориста, устроившего взрыв в аэропорту Брюсселя. Рядом с ним был найден автомат Калашникова.
REUTERS
Соответствующие данные обнародовал телеканал VRT, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Читайте такжеВ Бельгии эвакуировали атомную электростанцию - Reuters
Отмечается также, что во вторник полиция Брюсселя по всему городу уничтожает подозрительные сумки и свертки. Горожане принимают звуки подрывов за новые теракты, сообщает RTBF.
Напомним, два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения, прогремели сегодня, 22 марта, в аэропорту Брюсселя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter