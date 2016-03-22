Полиция обнаружила тело террориста в аэропорту Брюсселя

Соответствующие данные обнародовал телеканал VRT, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

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Отмечается также, что во вторник полиция Брюсселя по всему городу уничтожает подозрительные сумки и свертки. Горожане принимают звуки подрывов за новые теракты, сообщает RTBF.

Напомним, два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения, прогремели сегодня, 22 марта, в аэропорту Брюсселя.