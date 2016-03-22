В аэропорту Брюсселя нашли третий пояс смертника - СМИ

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Как отметила журналистка i24news Анна Аронхем на своей странице в Twitter, силы безопасности намерены провести контролируемый взрыв пояса.

По данным бельгийских СМИ, смертник, который должен был взорвать пояс, сейчас находится в бегах.

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Напомним, два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения, прогремели сегодня, 22 марта, в аэропорту Брюсселя.