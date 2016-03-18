Предполагаемый организатор парижских терактов Абдеслам отправлен в больницу

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RTL.

Сообщается, что Абдеслам бы отвезен в больницу на машине скорой помощи.

Информации об окончании спецоперации пока не поступало.

По данным бельгийской газеты DH, полиция обнаружила его в ходе спецрейда, проводимого в брюссельском квартале Моленбек.

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Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

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Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атакпогибли 130 человек, около 300 получили ранения.