Французские СМИ назвали имя предполагаемого организатора терактов в Париже

27-летний уроженец Бельгии ​Абдельхамид Абауд является вероятным организатором и спонсором серии терактов в Париже, передает французская радиостанция RTL со ссылкой на данные расследования, передает РБК.

По данным станции, Абауд является жителем района Моленбек в Брюсселе, в котором был проведен рейд бельгийской полиции после атак во французской столице. Предположительно, он общался с одним из боевиков, который принимал участие в атаке, также жителем Моленбека. Абауд известен как один из палачей действующего в Сирии «Исламского государства», отмечает RTL.

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Как ранее писали европейские СМИ, Моленбек является одной из отправных точек европейских исламистов в Сирии. Le Figaro, в частности, сообщала, что этот район в четвертый раз за последние 18 месяцев оказывается в поле зрения полиции из-за совершенных или предотвращенных терактов.

Имя Абауда уже фигурировало в прессе в январе этого года - бельгийская полиция назвала его предполагаемым организатором и спонсором предотвращенных на территории страны терактов. Тогда стражи порядка перехватили телефонный разговор Абауда с братом одного из двух исламистов, которых убили во время рейда в городе Вервье 15 января.

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По данным The Washington Post, к организации атак в столице Франции причастны не менее 20 человек. При этом как минимум двое исполнителей терактов вернулись в Европу с Ближнего Востока. Речь идет о 20-летнем смертнике Биляле Хадфи, подорвавшем себя у Stade de France, и Омар Мустефале.

31-летний Ибрагим Абдеслам был официально опознан как смертник, подорвавший себя на бульваре Вольтер. Его брат Мохаммед был задержан в Брюсселе. 15 ноября третий брат подозреваемых, Салах Абдеслам, был объявлен в международный розыск, его подозревают в причастности к организации атак.

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По сведениям AP, правоохранительные органы через несколько часов после терактов в Париже остановили машину, в которой ехал Абдеслам, на границе с Бельгией. Тем не менее после допроса и проверки он был отпущен.

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Напомним, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведки США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 132 человека, а раненых - до 352. Из них 99 находятся в критическом состоянии. В связи с этим прокурор не исключил рост числа погибших.

СМИ информируют, что среди погибших была 1 гражданка США и 1 подданый Великобритании. Прокурор отметил, что всего было 3 группы террористов. Из 8 убитых террористов - 1 гражданин Франции и 1 сириец.