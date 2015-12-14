Бельгия изменит конституцию для борьбы с терроризмом
Федеральное правительство Бельгии в целях ужесточения мер борьбы с терроризмом одобрило внесение в конституцию страны поправки о продлении с нынешних 24 часов до 72 часов временного содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию Contact.
По ее данным, одобренный бельгийскими властями пакет из 18 мер по предупреждению терактов и выявлению террористов и их пособников разрешает полицейским производить обыски в местах проживания предполагаемых террористов в любое время суток. Действующим законодательством данного рода спецмероприятия запрещены в интервале с 9 часов вечера до 5 часов утра. При этом требование наличия соответствующего ордера судьи не отменяется.
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Другая мера - противодействие распространению в мечетях на территории Бельгии идей салафизма (радикальной версии трактовки ислама - УНИАН), проповедование которого считают одной из причин радикализации молодежи.
Кроме того, бельгийские власти решили расширить полномочия спецслужб по прослушиванию и слежению при сохранении требования на наличие соответствующего судебного решения.
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Помимо этого, достигнуто согласие в отношении того, что вернувшегося из Сирии в Бельгию джихадиста будут в качестве превентивной меры заключать в тюрьму. Одобрено также применение электронных браслетов в отношении радикализированных лиц, подозреваемых в стремлении отправиться на войну в Сирию. Наконец, решено увеличить бюджетное финансирование полиции и спецслужб.
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Как ранее сообщил премьер-министр королевства Шарль Мишель, правительство Бельгии дополнительно выделит в 2016 году 400 миллионов евро на мероприятия по обеспечению безопасности.