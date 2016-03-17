Курды официально объявили о создании федерального региона на севере Сирии

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на АР.

Накануне стало известно о планах курдов провозгласить на севере Сирии "федерацию", которая при этом останется в составе страны. Предполагается, что "федерация" объединит разрозненные национальные общины, а также их ополчения для противостояния исламистам ИГИЛ, Джебхат ан-Нусры и других запрещенных организаций.

Читайте такжеВ Кремле не знают, во сколько России обошлась почти полугодовая военная операция в Сирии

В сирийском городе Румейла (провинция Хасеке) собрались около 200 делегатов со всего севера Сирии – они представляют сирийский Курдистан, а также арабские, ассирийские, чеченские, черкесские, туркменские и армянские общины, города Алеппо, Аль-Шанбе и другие. Собрание проходит под лозунгом "Федеральная Сирия - это гарантия общей жизни и братства народов".

Ранее глава представительства сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил, что решение о федерализации стало своего рода ответом на то, что курды не были приглашены к участию в межсирийских переговорах, которые сейчас идут в Женеве.

Читайте такжеПутин: После прекращения огня в Сирии группировка РФ стала "избыточной", вывод военных согласован с Асадом

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 14 марта поручил начать вывод основной части группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России из Сирии.