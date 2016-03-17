Турция выступила против провозглашения курдами федерации на севере Сирии - Reuters

Официальный представитель МИД Турции заявил, что Анкара поддерживает национальное единство Сирии и "односторонние шаги, такие как объявить федерацию, не могут быть правомерными", сообщает Reuters.

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Турецкий чиновник заявил, что форма правления и административный строй Сирии будут решаться "всеми слоями сирийского народа с новой конституцией".

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 марта, сирийские курды объявили о создании федеративного региона на севере Сирии.