Турция выступила против провозглашения курдами федерации на севере Сирии - Reuters
15:49, 17 марта 2016Мир
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Турция выступила против одностороннего провозглашения федерации на контролируемых курдами территориях на севере Сирии.
Турция выступила против провозглашения федерации в Сирии / flickr.com/photos/nicokaiser
Официальный представитель МИД Турции заявил, что Анкара поддерживает национальное единство Сирии и "односторонние шаги, такие как объявить федерацию, не могут быть правомерными", сообщает Reuters.
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Турецкий чиновник заявил, что форма правления и административный строй Сирии будут решаться "всеми слоями сирийского народа с новой конституцией".
Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 марта, сирийские курды объявили о создании федеративного региона на севере Сирии.
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