Керри заявил о значительном снижении уровня насилия в Сирии

"Но мы очень четко дали понять, что режим (президента Сирии Башара) Асада не может использовать этот процесс в своих собственных целях, когда другие стороны честно пытаются соблюдать его", - сказал Джон Керри, передает Би-би-си.

Читайте такжеСША и Россия договорились не "спорить публично" о нарушениях перемирия в СирииПо словам госсекретаря, представители США и России сегодня встретятся в Аммане и в Женеве для обсуждения жалоб сирийских оппозиционных групп на нарушение условий перемирия.

Накануне представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что ракетные удары правительственных войск Сирии, жертвами которых регулярно становятся мирные жители, являются очевидным нарушением режима прекращения огня.

Как отметил Джон Кирби, у России есть влияние и личные отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, и США рассчитывают, что Москва использует это влияние на Дамаск, чтобы добиться прекращения огня.

Соглашение о прекращении военных действий в Сирии, достигнутое при посредничестве России и США, официально вступило в силу с 00:00 часов по дамаскскому времени 27 февраля.

С тех пор, как отмечали представители России и США, за исключением спорадических нарушений перемирие в целом соблюдалось.