Керри и Лавров обсудили по телефону перемирие в Сирии

Сегодня, 27 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Джона Керри.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

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Главы внешнеполитических ведомств приветствовали вступление в силу режима прекращения боевых действий в Сирии, продолжив обсуждение модальностей его полного претворения в жизнь, включая углубление координации по военной линии между Россией и США на систематической основе. Рассматривались также перспективы возобновления межсирийского переговорного процесса в интересах политического урегулирования конфликта при содействии Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

Как сообщал УНИАН, накануне Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.