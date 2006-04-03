Съезд депутатов Приднестровья носил провокативный характер

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что съезд депутатов Приднестровья всех уровней, который состоялся 31 марта, носил провокативный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Украины, спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

“И ход подготовки к этому съезду, и сам съезд носили, к сожалению, в значительной мере провокативный характер в отношении Украины”, - сказал он.

По словам А.ВЕСЕЛОВСКОГО, присутствовавший на съезде руководитель Администрации Приднестровья Игорь СМИРНОВ в своем выступлении позволил “ряд недружелюбных высказываний в отношении Украины”. “Он избегал говорить о роли Украины в приднестровском урегулировании, он забыл вспомнить об участии нашего государства в миротворческой операции в регионе, он забыл сказать, что объединенная контрольная комиссия неоднократно констатировала объективность и профессионализм наших офицеров, которые там находятся. Он позволил себе сказать о том, что таможенный режим на украинско-молдавской границе был восстановлен ради конъюнктурных интересов отдельных чиновников и в контексте выборов в Верховную Раду Украины”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ, добавив, что последнее не соответствует действительности. По его словам, если бы это было так, то этот режим был бы отменен сразу после выборов.

На вопрос журналистов об отношении молдавской стороны к предложению Украины, которое заключалось в том, чтобы Молдова делегировала украинской стороне осуществлять таможенное оформление грузов из Приднестровья, А.ВЕСЕЛОВСКИЙ ответил, что такое предложение носило временный характер, поскольку “существовала попытка физически заблокировать таможенные переходы”. “Такое предложение носило временный и экстремальный характер”, - сказал он.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил, что молдавская сторона рассматривает это предложение, но сейчас уже нет экстремальной ситуации и поэтому, возможно, такое предложение воплощать в жизнь не будет необходимости.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2006 года Украина ввела в действие положение совместного заявления премьер-министров Украины и Молдовы от 30 декабря 2005 года, которое предусматривает пропуск товаров с территории Приднестровья только при условии наличия документов с печатью молдавской таможни.

После введения нового таможенного режима, по сообщениям украинской стороны, власти самопровозглашенной Приднестровской Республики начали блокировать пропуск товаров за пределы республики, а также оформление их в молдавской таможне.