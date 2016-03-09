Конгресс США намерен добиваться новых санкций против Ирана

Об этом заявил спикер палаты представителей, республиканец Пол Райан, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Райана, испытания баллистических ракет, проведенные Ираном во вторник, противоречат международному праву. Спикер палаты назвал их провокацией, направленной против США.

Санкции против Ирана должны действовать "пока режим не прекратит своё агрессивное, провокационное поведение, направленное против США и их союзников", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Иран провел испытания нескольких баллистических ракет, несмотря на давление Вашингтона, который настаивает на недопустимости подобных действий. В официальном заявлении вооруженных сил говорится, что целью испытаний является демонстрация возможности страны сдержать любую угрозу.