Иран провел испытания баллистических ракет для демонстрации своих сил

Пуск был произведен с подземных пусковых установок в разных частях страны, передает Би-би-си.В официальном заявлении вооруженных сил говорится, что целью испытаний является демонстрация возможности страны сдержать любую угрозу.

Читайте такжеИран планирует купить у России оружия на $8 миллиардов - СМИВ январе США ввели новые санкции в отношении иранских компаний и частных лиц в ответ на проведение испытаний баллистических ракет осенью 2015 года.

Новые санкции запрещают 11 компаниям и гражданам, связанным с иранской ракетной программой, использовать американскую банковскую систему.

Однако Иран настаивает, что испытания ракет не связаны с его ядерной программой. "Программа по разработке баллистических ракет никогда не была предназначена для разработки средств доставки ядерного оружия", - заявил официальный представитель иранского МИД Хуссейн Джабер Ансари в интервью местному новостному агентству ISNA.