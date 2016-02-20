Британия добилась "особого статуса" в составе ЕС (детали договоренности)

В ночь на 20 февраля Саммит Европейского Союза согласовал договоренность, которая должна предотвратить выход Британии из состава ЕС.

Об этом сообщил британский премьер в своем twitter.

"Договорился о соглашении, которое дает Великобритании особый статус в ЕС. Завтра (в субботу) буду рекомендовать ее (британскому) кабинету министров", - написал он незадолго до полуночи.

Как известно, Британия и сейчас имеет "особый статус" в ЕС – по условиям своего членства, в некоторых сферах она не выполняет европейские договоренности (в частности – в сфере монетарной и миграционной политики). В новой договоренности предусмотрены дополнительные точечные исключения, передает «Европейская правда».

BBC приводит перечень из четырех пунктов "брюссельского соглашения".

1.

Будут сокращены выплаты для детей трудовых мигрантов из стран ЕС, если их родители живут в Британии, а дети – за рубежом (в основном речь идет о детях поляков, работающих в Британии). В настоящее время британское законодательство обязывало Лондон финансировать такие выплаты.

На новых заявителей новая норма будет распространяться безотлагательно, а для 34000 детей, которые уже получают помощь, предусмотрен переходный период до 2020 года.

2.

Будет изменен Договор о ЕС с четким указанием в нем, что дальнейшее усиление политической интеграции стран ЕС не будет распространяться на Лондон: "Британия никогда не может быть принуждена к политической интеграции".

По сути, эта норма является лишь политическим лозунгом, который должен успокоить британского избирателя. Британия и сейчас не участвует в более глубокой интеграции в ЕС. В частности, она является единственной в ЕС, которая освобождена от обязательства ввести общую валюту (евро) в будущем.

Кэмерон также подчеркнул, что Британия никогда не станет частью будущего Европейского "супергосударства", дискуссии о котором сейчас ведутся: "Наши внутренние дела будут оставаться нашими внутренними делами. И мы никогда не будем принимать участие, например, в создании общей европейской армии"

3.

Вводится право Британии на семь лет прекратить ныне существующие выплаты мигрантам в случае, если миграция достигнет "исключительно высокого уровня". Именно такой уровень, по признанию Еврокомиссии, сложился в Британии сейчас. В то же время, за семь лет ограничения должны быть безусловно сняты.

По словам Кэмерона, планируется, что мигранты не будут получать выплаты в течение первых четырех лет пребывания в Британии.

4.

Британия получит право задействовать "исключительные защитные меры" для лондонского Сити, чтобы остановить возможный переезд компаний на материковую Европу и убедиться, что британский бизнес не сталкивается с дискриминацией из-за того, что он находится за пределами еврозоны.

Несмотря на эту договоренность, в июне 2016 года должен состояться референдум о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако эти меры, по мнению Кэмерона, позволят получить большинство голосов в поддержку членства страны в Евросоюзе.

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров заявила, что Великобритания получила не слишком много преференций, а британские стремления к реформам даже принесли некоторые улучшения для многих стран Евросоюза.

Глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон после достигнутой договоренности произнес речь, в которой заверил о потребности в дальнейших изменениях Евросоюза.

Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что в соглашении между Евросоюзом и Великобританией нет никаких отступлений от европейских правил.