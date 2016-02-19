Генсек ООН обвинил Россию и армию Сирии в нарушении гуманитарных операций в Алеппо

Генсек ООН заявил, что активизация боевых действий угрожает срывом усилий по мирному урегулированию конфликта в Сирии, передает ТАСС. Он отметил, что "ожесточенные боевые действия между сирийскими сторонами и продолжающиеся авиаудары сирийского правительства и его союзников" в провинциях Риф-Димашк, Хомс, Хама, Латакия и Дераа также чинят серьезные помехи гуманитарным операциям.

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Пан Ги Мун добавил, что недавние обстрелы и бомбардировки сирийских городов "разрушили жизнь многих сирийцев и привели к появлению огромного числа внутренне перемещенных лиц, многие из которых станут беженцами". В связи с чем он подчеркивает, что "активизация военных действий несколькими сторонами, а также угроза прибегнуть к дальнейшему применению силы, угрожает срывом усилий по поиску прочного политического решения и шансов на возобновление переговоров до 25 февраля".