Эрдоган рассказал о целях "бесчеловечной операции" России на севере Сирии

МИД Турции ранее высказался еще жестче, решительно осудив Россию за действия, которые согласно международному праву можно охарактеризовать как «военные преступления.

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Речь шла об обстреле гуманитарных объектов на севере Сирии, где правительственная армия при поддержке боевой авиции РФ, а также курдского ополчения наступает на город Алеппо, передает Росбалт по информации Reuters.

Сам Эрдоган сегодня заявил, что целью «бесчеловечной операции» России и армии Башара Асада на севере Сирии было создать коридор для курдов.

Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Турция продолжит артобстрелы позиций отрядов курдской самообороны на севере Сирии.