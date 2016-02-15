Госдеп осудил российские авиаудары по сирийским больницам

Как подчеркивается в заявлении Госдепартамента США, жертвами стали в основном мирные жители, передает Русская служба BBC.

Вашингтон призвал участников конфликта в Сирии не допускать гибели мирных жителей и принять срочные меры для обеспечения жителей гуманитарной помощью.

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Новые авиаудары по Алеппо и гражданским объектам заставляют сомневаться в намерении и способности России положить конец кровопролитию в Сирии, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что три больницы в городах на севере Сирии, находящихся под контролем повстанцев, подверглись авиаударам, в результате которых погибли более 10 человек.

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Кто именно нанес удары с воздуха, доподлинно не известно. Представители неправительственной организации "Врачи без границ" и турецкие власти заявляют, что за обстрелом стоит российская авиация или ВВС сирийских правительственных сил.

Посол Сирии в России Рияд Хаддад в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что больницу в сирийской провинции Идлиб разрушила американская авиация.