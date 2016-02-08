Исламисты казнили 300 человек в иракском Мосуле - СМИ

Об этом со ссылкой на данные иракской армии пишет курдское информационное агентство ARAnews, передает "ЕвроПравда". По информации официального представителя иракской армии в Ниневии Махмуда Сураджи, боевики "Исламского государства" в течение последних нескольких дней расстреляли 300 человек в городе Мосул.

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Среди жертв были общественные активисты, бывшие иракские военные.

"Террористическая группа провела большое количество казней в различных районах Мосула", - сообщил Махмуд Сураджи.

По словам представителя иракской армии, большинство казненных – это ветераны иракской армии, однако среди жертв были и гражданские активисты, которых задержали недавно.

Махмуд Сураджи также сообщил, что перед казнью джихадисты пытали своих жертв.

Напомним, в январе 2016 года власти Сирии заявляли, что боевики "Исламского государства" совершили массовое убийство людей в восточном городе Дейр Эль-Зор.