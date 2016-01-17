В Сирии 200 тысяч человек находятся под угрозой голодной смерти – ООН
Организация Объединенных Наций заявляет, что 200 тысяч сирийцев испытывают острую нехватку продовольствия в городе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, который уже несколько месяцев осаждают боевики группировки "Исламское государство".
По словам представителей ООН, они получили информацию, что около 20 человек уже умерли от голода, однако, проверить достоверность этих сведений пока не удалось, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
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Дейр-эз-Зор является административным центром богатой нефтью провинции Дайр-эз-Заур, большая часть которой на сегодняшний день контролируется террористами «Исламского государства». Под контролем сирийских военных остаются несколько городских районов, а также аэропорт.
16 января в ходе очередной массовой расправы в окрестностях Дейр-эз-Зора были убиты десятки человек. По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами экстремистов стали 85 мирных жителей и 50 сирийских военных.
Однако государственное информагентство SANA сообщает, что в ходе нападения на деревню аль-Бгалия погибли около 300 мирных жителей.
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По данным СМИ, боевики "Исламского государства" взяли в заложники более 400 человек после массового убийства мирных жителей в сирийском городе Дэйр-эз-Зор. Сообщается, что террористы захватили людей в пригородных кварталах, а также в ближайших к городу населенных пунктах. Среди захваченных - женщины и дети. Боевики, как сообщается, увели заложников на территорию контролируемых ими районов.