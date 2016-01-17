В Сирии 200 тысяч человек находятся под угрозой голодной смерти – ООН

По словам представителей ООН, они получили информацию, что около 20 человек уже умерли от голода, однако, проверить достоверность этих сведений пока не удалось, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

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Дейр-эз-Зор является административным центром богатой нефтью провинции Дайр-эз-Заур, большая часть которой на сегодняшний день контролируется террористами «Исламского государства». Под контролем сирийских военных остаются несколько городских районов, а также аэропорт.

16 января в ходе очередной массовой расправы в окрестностях Дейр-эз-Зора были убиты десятки человек. По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами экстремистов стали 85 мирных жителей и 50 сирийских военных.

Однако государственное информагентство SANA сообщает, что в ходе нападения на деревню аль-Бгалия погибли около 300 мирных жителей.

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По данным СМИ, боевики "Исламского государства" взяли в заложники более 400 человек после массового убийства мирных жителей в сирийском городе Дэйр-эз-Зор. Сообщается, что террористы захватили людей в пригородных кварталах, а также в ближайших к городу населенных пунктах. Среди захваченных - женщины и дети. Боевики, как сообщается, увели заложников на территорию контролируемых ими районов.