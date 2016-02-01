В Мексике во время праздника убили 11 человек
Губернатор штата Герреро Эктор Астудильо Флорес заявил об убийстве нескольких человек на "празднике 15-летия", устраиваемом в честь молодых девушек, передает агентство Notimex.
На традиционном для мексиканцев празднике присутствовали сотни родственников и друзей. Флорес не стал раскрывать всех обстоятельств трагедии, сказал лишь, что "там была проблема", и подвердил гибель 11 человек, передает Росбалт.
Отмечается, что инцидент произошел в муниципии Койука в криминальном регионе Тьерра-Кальенте, за влияние в котором борются несколько крупных наркокартелей.
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Ко времени приезда полицейских преступники еще оставались на месте и открыли огонь по правоохранителям, о погибших и раненых не сообщается. На место стянуты дополнительные силы полиции и армии.
Жертвами разборок между бандами, возможно, стала и пара молодоженов, застреленных в собственной машине в этот же день. На них напали в районе Койуки, когда они ехали из Мехико в курортный город Сиуатанехо для проведения там медового месяца.