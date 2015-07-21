В Украине впервые поженились молодожены, подавшие документы онлайн (видео)

Первыми в такой способ поженилась пара выходцев из Донбасса – Павел и Инна Вишибаба.

В презентации нового сервиса, который должен упростить процедуру оформления актов гражданского состояния украинцам, и брачной церемонии приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Радио Свобода.

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Яценюк поздравил молодоженов, назвав их брак «историческим».

«Это еще один шаг к тому, чтобы онлайн-сервисы, простые и понятные, без бюрократии, предоставлялись для граждан Украины, чтобы людям было проще жить», – сказал руководитель правительства.

По данным Министерства юстиции Украины, с 20 июля в Киевской, Одесской и Днепропетровские областях стартовал проект подачи заявлений по регистрации актов гражданского состояния через сеть интернет. Теперь подать документы в ЗАГС можно как в привычном бумажном формате, так и он-лайн, не выходя из дома.

Воспользоваться новыми электронными сервисами можно на специальном веб-портале «Обращения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния», который запустило Министерство юстиции. В частности, на портале есть возможность выбрать время и место проведения брачной церемонии или записаться на консультацию к специалисту.

29-летний музыкант, активист Евромайдана Павел из Краматорска и 26-летняя журналистка Инна из Мариуполя, которые стали первой в Украине парой, которая воспользовалась новым сервисом для бракосочетания, познакомились во Львове, сейчас оба живут в Киеве, а изъявили желание расписаться в Днепропетровске. Свою свадьбу молодожены будут отмечать в Днепропетровске, на теплоходе.