Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

Гильдия продюсеров США назвала лучшие фильмы, сериалы и мультфильмы ушедшего года. Наиболее престижную премию - "Лучший фильм" получила "Игра на понижение", продюсерами которой стали Брэд Питт, Деде Гарднер и Джереми Клеинер. Полный список победителей опубликован на официальном сайте Гильдии, пишет ZN.UA.

"Игра на понижение" обошла такие фильмы, как "Марсианин", "Легенда Хью Гласса", "Бруклин", "Шпионский мост", "Безумный Макс: Дорога ярости" и "В центре внимания".

Лучшим мультфильмом продюсеры признали "Головоломку", которая опередила "Доброго динозавра", "Аномализу", "Миньонов".

Лучшим сериалом стала "Игра престолов".

Картина "Игра на понижение" рассказывает о финансовом кризисе на ипотечном рынке США в 2007-2008 годах. Лента также получила пять номинаций на "Оскар" в категориях "лучший фильм", "лучшая режиссура", "лучший монтаж", "лучший адаптированный сценарий" и "лучшая мужская роль".