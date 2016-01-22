У Дуды заявили, что Москве не стоит удивляться усилением обороны ЕС после ее действий в Крыму и на Донбассе

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в статье, опубликованной в издании Nasz Dziennik, передает Польское радио.

Глава МИД подчеркнул, что «Польша не изменит свою позицию в отношении конфликта на Донбассе, так же, как и не изменит своего мнения о том, что произошло в Крыму».

«Наша поддержка санкций против России, которые ввел Запад после незаконной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, не направлены против России», - сказал Ващиковский, добавив, что РФ должна принять меры, чтобы в Украине установился мир.

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При этом он отметил, что Польша стремится разрешить противоречия в отношениях с Россией, напомнив, что сегодня в Москве состоятся двусторонние политические консультации заместителей министров иностранных дел Польши и России. Это будет первая встреча на таком уровне после прошлогодних выборов в Польше.

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Ващиковский также отметил, что «Москва не должна удивляться тому, что Польша и государства Центральной Европы укрепляют свою обороноспособность, ведь это реакция на агрессивные действия России, которые наблюдаем с 2008 года и которые усилились в 2014 году. Это тоже закономерный ответ на ситуацию, в которой Россия делает вид, что не слышит наших призывов о прекращении противостояния».