В ЕС уточнили, какие именно санкции снимаются с Ирана

Об этом говорится в информационной записке ЕС об отмене санкций Евросоюза против Ирана, передает "ЕвроПравда".

В документе отмечается, что санкции и ограничения, которые непосредственно не связаны с иранской ядерной программой, остаются в силе.

Это касается в первую очередь санкций, относящихся к ракетным технологиям, ограничений на передачу некоторых технологий и некоторых видов деятельности в ядерной отрасли, мер, касающихся некоторых металлов и компьютерного обеспечения.

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Сохраняются также инспекции грузов, направляющихся в Иран и из Ирана, ограничения на бункеровку судов.

"Остаются в силе введенные Евросоюзом санкции, связанные с ситуацией в области прав человека в Иране, с поддержкой терроризма и другими обстоятельствами, которые не являются частью Общего комплексного плана действий", - подчеркивается в документе.

"Ограничительные меры остаются в силе в отношении иранских (юридических и физических) лиц, которые внесены в списки ЕС в связи с санкционными режимами из-за терроризма и Сирии (и любыми другими санкционными режимами ЕС)", - говорится в информационной записке.

Напомним, вчера с Ирана сняли международные санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.