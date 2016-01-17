США и ЕС сняли санкции с Ирана

Об этом сообщает Meduza.

Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.

Договоренности между Ираном и "шестеркой" (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) были достигнуты летом 2015 года. В соответствии с ними, Тегеран отказывался развивать свою ядерную программы в обмен на снятие международных санкций.

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Отмена санкций позволяет Ирану немедленно увеличить экспорт нефти - это может оказать дополнительное давление на рынок, где в последние месяцы сложился избыток предложения. Мировые цены на нефть резко упали в конце 2015 - начале 2016 года.

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Снятие санкций также означает, что Иран получит доступ к примерно 50 миллиардам долларов, которые были заморожены на его счетах. Кроме того, Иран сможет закупать оборудование и технологии, доступ к которым ему был ограничен.