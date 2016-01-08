В Сирии один из боевиков ИГ публично казнил свою мать – CNN

Боевик "Исламского государства" публично казнил свою мать. Об этом со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщает CNN.

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По информации правозащитников, инцидент произошел в сирийской Ракке, которую террористы считают своей "столицей". 20-летний боец ИГ убил свою мать на глазах сотен людей неподалеку от здания почты, где она работала.

Источники CNN сообщают, что ИГ обвинило женщину в ереси после того, как сын донес, что мать просила его вместе бежать из "Исламского государства". Она говорила, что коалиция уничтожит всех членов организации. По разным данным, женщине было от 35 до 40 лет.

В то же время подчеркивается, что отчеты сирийских правозащитников нет возможности подтвердить из собственных источников CNN.

Отметим, в концу декабря сообщалось, что боевики террористической группировки "Исламское государство" убили 30 подростков, которые отказались участвовать в боевых действиях против иракских правительственных войск в городе Рамади.