Боевики ИГИЛ публично казнили 30 подростков за отказ воевать в иракском городе Рамади

Об этом заявил представитель Совета иракской провинции Найнава, передает ТАСС со ссылкой на канал "Ас-Сумария".

По его словам, сторонники ИГ "расправились с 30 юношами, возраст которых не превышал 16 лет". Их обвинили в дезертирстве из города Рамади во время наступления иракской армии.

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Группу подростков, которые отказались участвовать в боях в Рамади и сбежали с позиций ИГ, доставили в город Мосул, находящийся под контролем террористов. Член Совета провинции добавил, что "все 30 юношей были публично убиты на главной площади района Эль-Кияра в южной части Мосула".

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что иракская армия заявила о победе над боевиками "Исламского государства", захватив комплекс правительственных зданий в западном иракском городе Рамади.