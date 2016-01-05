Польша отреагировала на критику Брюсселя в свой адрес из-за нового закона о СМИ

Польское Министерство иностранных дел вызывает посла ЕС в Польше.

Об этом завил глава МИД Витольд Ващиковский, сообщает «Радио Польша».

По его словам, Польша будет ожидать объяснений по поводу высказываний европейских политиков о ситуации в стране.

Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс направил Польше предостережение в связи с поправками к закону о теле- и радиовещании, принятыми польскими Сеймом и Сенатом, а еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер заявил, что Польшу необходимо поставить под наблюдение.

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Разговор МИД Польши с представителем ЕС также коснется запланированной на 13 января коллегии еврокомиссаров, на которой на повестку дня будет вынесен вопрос последних изменений в польском законодательстве (речь идет о поправках к закону о теле- и радиовещании и о кризисе вокруг Конституционного суда).

На данный момент неизвестно, когда и в каком формате пройдет встреча польского МИД и представителя ЕС в Польше.

Напомним, 30 декабря Сейм Польши принял изменения к закону о теле- и радиовещании.

Поправки предусматривают, в частности, преждевременное окончание срока полномочий членов правления и наблюдательных советов Польского общественного телевидения (TVP) и Польского радио (Polskie Radio).

Также, согласно изменениям к закону, членов правления и наблюдательных советов будет утверждать министр казначейства.

Таким образом, закон отменяет возможность проведения конкурсов на эти должности, а также срок полномочий членов правления и наблюдательных советов.

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С критикой в адрес проекта закона выступили ОБСЕ, Европейский вещательный союз и Асоциация европейских журналистов.