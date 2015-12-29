Президент Грузии запретил выселять граждан за долги
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал закон, в соответствии с которым запрещается внесудебное принудительное выселение должников по банковским кредитам из их домов для передачи недвижимости в счет выплаты долга.
В Грузии запретили выселять граждан за долги / УНИАН
Об этом сообщил журналистам парламентский секретарь главы грузинского государства Георгий Кверенчхиладзе.
В администрации президента считают, что такое решение "будет служить утверждению и усилению идеи правового государства и национального правопорядка, а также способствовать внедрению европейских стандартов и практики", пишет Росбалт.
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Согласно изменениям, внесенным парламентом в закон "О полиции и исполнительном производстве", выселение должника из его дома будет возможно только в случае соответствующего решения суда, и отменена норма, позволяющая выселять владельцев недвижимости принудительным путем.