Президент Грузии запретил выселять граждан за долги

Об этом сообщил журналистам парламентский секретарь главы грузинского государства Георгий Кверенчхиладзе.

В администрации президента считают, что такое решение "будет служить утверждению и усилению идеи правового государства и национального правопорядка, а также способствовать внедрению европейских стандартов и практики", пишет Росбалт.

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Согласно изменениям, внесенным парламентом в закон "О полиции и исполнительном производстве", выселение должника из его дома будет возможно только в случае соответствующего решения суда, и отменена норма, позволяющая выселять владельцев недвижимости принудительным путем.