Порошенко и Маргвелашвили уверены, что Украина и Грузия восстановят свою территориальную целостность

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Маргвелашвили.

Порошенко высоко оценил последовательную и всестороннюю поддержку Грузией Украины, а также подтвердил неизменную позицию нашего государства в разрешении конфликта на территории Грузии на основе принципов и норм международного права, поддержки суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ.

Собеседники выразили уверенность, что Украина и Грузия обязательно восстановят свою территориальную целостность.

Президент Грузии выразил солидарность и поддержку украинцам.

"В Грузии мало тем, по которым мы соглашаемся. Но всесторонняя поддержка Украины и Вашего народа - консолидировала грузинское общество", - подчеркнул Маргвелашвили.

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Порошенко выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи Украине, содействие в реабилитации на территории Грузии детей из зоны АТО, а также раненных украинских бойцов.

"Это позиция партнера и друга", - сказал Порошенко.

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Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений между Украиной и Грузией, в частности, подчеркнув важность актуализации сотрудничества в формате ГУАМ.