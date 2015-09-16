Порошенко и Маргвелашвили уверены, что Украина и Грузия восстановят свою территориальную целостность
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Грузии Георгия Маргвелашвили за поддержку Украины и оказанную гуманитарную помощь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Маргвелашвили.
Порошенко высоко оценил последовательную и всестороннюю поддержку Грузией Украины, а также подтвердил неизменную позицию нашего государства в разрешении конфликта на территории Грузии на основе принципов и норм международного права, поддержки суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ.
Собеседники выразили уверенность, что Украина и Грузия обязательно восстановят свою территориальную целостность.
Президент Грузии выразил солидарность и поддержку украинцам.
"В Грузии мало тем, по которым мы соглашаемся. Но всесторонняя поддержка Украины и Вашего народа - консолидировала грузинское общество", - подчеркнул Маргвелашвили.
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Порошенко выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи Украине, содействие в реабилитации на территории Грузии детей из зоны АТО, а также раненных украинских бойцов.
"Это позиция партнера и друга", - сказал Порошенко.
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Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений между Украиной и Грузией, в частности, подчеркнув важность актуализации сотрудничества в формате ГУАМ.