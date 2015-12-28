Около 2 тысяч подростков подрались в торговом центре в Кентукки - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал NBC News.

Беспорядки с участием молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет начались вечером в субботу, 26 декабря, в торговом центре и на улице. Для наведения порядка местные власти задействовали около 60 полицейских.

В результате инцидента пострадавших нет, никого из участников драки не арестовали, сказал официальный представитель управления городской полиции Деннис Макдоналд. Он связал это с корректными действиями стражей порядка, которых проинструктировали «действовать сдержанно».

Ранее появилась информация, что в торговом центре раздавались выстрелы, но она не подтвердилась. Причина беспорядков выясняется. В то же время полиция сомневается, что массовая драка явилась запланированной акцией.

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«Это было похоже на восстание. Полное сумасшествие. Я в полиции служу 33 года и никогда не видел ничего подобного», — отметил Макдоналд. Он добавил, что Сейнт-Мэттьюсе — спокойный город с населением около 18 тысяч человек.

После наведения порядка молл был закрыт. Он возобновил свою работу утром 27 декабря.