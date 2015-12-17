Путин сомневается, что ему нужна военная база в Сирии, когда есть ракеты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал на ежегодной большой пресс-конференции.

Говоря о военной базе РФ в сирийском городе Латакия, Путин рассказал, что западные страны неоднократно уверяли, что интересы России в Сирии будут учтены.

По словам президента РФ, ему задали вопрос: «Хотите, база ваша там останется?»

«Да я вообще не знаю, нам нужна там база или нет? И что такое база? База – это инфраструктура достаточная, существенная... Туда деньги надо вкладывать», - отметил он.

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При этом Путин добавил, что в Сирии есть российская авиация, есть временные модули для питания и для отдыха военнослужащих.

"Мы это собрали за два дня, погрузили... И все, и уже на своих аэродромах. А база – это совсем другая история. У нас некоторые считают, что да, нам нужно иметь базы. У меня нет такой уверенности", - отметил Путин.

Он заявил, что РФ обладает достаточными мощностями, в том числе ракетами на авиационных носителях дальностью 1,5 тысячи километров – «Калибр», Х-101 на самолетах – 4,5 тысяч километров.

"Нам зачем там база? Если кого-то надо достать, мы и так достанем", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем он допустил возможную необходимость базирования временного пункта в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил Россию в попытке осуществить этнические чистки в провинции Латакия в Сирии.

Он пояснил такие действия РФ тем, что "они хотят выгнать их, они хотят очистить этот район по этническому признаку для того, чтобы режим и российские базы в Латакии и Тартусе были защищены".

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Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявлял, что Россия поддерживает сирийский режим, чтобы сохранить контроль над военно-морской базой на Средиземном море.

Иностранные СМИ отмечали, что российская средиземноморская военно-морская база на сирийском побережье находится в Тартусе, на территории, подконтрольной силам Башара аль-Асада, и сохранение этого контроля для Кремля имеет стратегическое значение.

В сентябре ливанские источники утверждали, что Россия в Сирии устанавливает две военные базы, одну возле морского побережья, а другую в глубине Сирии для проведения военных операций.

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