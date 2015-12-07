Россия использует в Сирии еще две базы - СМИ

Помимо основной авиабазы Хмеймим в Латакии Россия использует базы Шайрат в Хомсе и Аль-Тайас в Пальмире как аэродромы «подскока» при оказании огневой поддержки правительственным войскам в момент наступления, пишет Коммерсант.

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О том, что Россия может разместить в Сирии еще несколько авиабаз, со ссылкой на данные правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, сообщило агентство Reuters. По информации агентства, помимо основной площадки в Хмеймиме (близ Латакии) авиатехника ВКС РФ, участвующая в операции против ИГ, будет дислоцироваться на аэродроме Аль-Тайас (провинция Пальмира) и базе Шайрат (провинция Хомс). Ни официальные представители Минобороны РФ, ни пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эти сведения не комментировали.

Впервые информация о задействовании нескольких площадок для проведения военно-воздушной операции в Сирии появилась 6 ноября.

Согласно сообщению, на карте, показанной президенту РФ Владимиру Путину во время доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе боевых действий, были отмечены четыре ударных вертолета Ми-24П и один военно-транспортный вертолет Ми-8, дислоцированные в районе аэродрома Шайрат.

Источник издания в военном ведомстве подтвердил, что этот пункт действительно используется как аэродром «подскока» (то есть предназначен для кратковременной стоянки с целью дозаправки самолетов и дозагрузки боеприпасов), поскольку прикрывать наступательную операцию правительственных войск в район Дейр-эз-Зор и далее на юго-восток оттуда проще, чем с Хмеймима. База Шайрат, в свою очередь, необходима для поддержки армии Башара Асада во время боев в районе провинции Хомс.

Кувейтская газета Al-Rai сообщала о том, что таким образом Россия создаст условия для увеличения численности авиационной группировки в Сирии до 100 машин.

Российское издание отмечает, что в сирийской операции задействовано более 50 самолетов РФ. Основу авиагруппы на базе Хмеймим составляют штурмовики Су-25СМ (12 машин), фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 (11 и 4 соответственно), истребители Су-30СМ (4 единицы), ударные вертолеты Ми-24 (12 единиц) и многоцелевые Ми-8 (4 машины). В дополнение к ней добавлена и авиагруппа, расположенная на территории РФ: это четыре истребителя Су-27СМ, 5 стратегических ракетоносцев Ту-160, 6 Ту-95МС, 8 Су-34 и 14 Ту-22М3.

Напомним, базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что Россия расширяет свое присутствие в Сирии и обустраивает для своих военных новую военную базу.