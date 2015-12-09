Премьер Турции обвиняет Россию в этнических чистках в Сирии

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвиняет Россию в попытке осуществить этнические чистки в провинции Латакия в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

Глава турецкого правительства заявил, что "Россия пытается осуществить этническую чистку на севере Латакии, чтобы заставить всех туркмен и суннитское население, которое не имеет хороших отношений с режимом (президента Башара аль-Асада - УНИАН), покинуть территорию".

"Они хотят выгнать их, они хотят очистить этот район по этническому признаку для того, чтобы режим и российские базы в Латакии и Тартусе были защищены", - подчеркнул Давутоглу.

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Как сообщал УНИАН, ранее Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявлял, что Россия поддерживает режим президента Сирии, чтобы сохранить контроль над военно-морской базой в Средиземном море.

Иностранные СМИ отмечали, что российская средиземноморская военно-морская база на сирийском побережье находится в Тартусе, на территории, подконтрольной силам аль-Асада, и сохранение этого контроля для Кремля имеет стратегическое значение.

В сентябре ливанские источники утверждали, что Россия в Сирии устанавливает две военные базы, одну возле морского побережья, а другую в глубине Сирии для проведения военных операций.