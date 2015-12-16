Авиация Германии впервые приняла участие в сирийской операции

Об этом заявил представитель оперативного командования немецких вооруженных сил, передает DW со ссылкой на агентство dpa.

Отмечается, что самолет-заправщик бундесвера за время пятичасового полета произвел две дозаправки в воздухе истребителей международной коалиции, наносящих воздушные удары по джихадистам.

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Ранее УНИАН сообщал, что правительство Германии одобрило проведение антитеррористической операции в Сирии с использованием вооруженных сил страны. Продолжительность операции должна быть ограничена одним годом, при этом борьба с террористической организацией «Исламское государство» на территории Сирии не должна обойтись Германии дороже €134 млн.