Правительство Германии согласилось отправить больше тысячи солдат в Сирию

Об этом сообщает РБК со ссылкой Spiegel.

Решение было принято на утреннем заседании правительства 1 декабря. В случае, если решение одобрит бундестаг, в Сирию могут отправиться до 1200 солдат.

Продолжительность операции должна быть ограничена одним годом, при этом борьба с террористической организацией «Исламское государство» на территории Сирии не должна обойтись Германии дороже €134 млн.

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Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне заседания правительства заявил, что решение о военном вмешательстве в борьбу с «Исламским государством» политически оправданно, а также подчеркнул, что Германия «должна проявить выносливость» в борьбе против террористов, поскольку «до победы над ними еще далеко».

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О намерении участвовать в военной операции против «Исламского государства» в Сирии ранее неоднократно заявлял премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Вскоре после терактов в Париже 14 ноября французские ВВС резко увеличили количество ударов по позициям террористов.