Посол США в РФ: российские реалии в области соблюдение прав человека удручают

Об этом заявил американский посол Джон Теффт, передают РИА Новости.

"На протяжении многих лет права человека остаются на повестке дня мирового сообщества, в частности частью диалога между США и Россией. Мы надеемся, что люди во всех странах мира, включая Россию, в конце концов будут обладать правами человека в полном объеме", — говорится в заявлении Теффта по случаю международного Дня прав человека.

По словам Теффта "благодаря усилиям многих смелых людей в России продолжается борьба за соблюдение прав человека".

"Так, достойны восхищения Наталья Таубина (фонд "Общественный вердикт") и Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа), которые были удостоены международных наград за деятельность в области защиты прав человека", — отметил Теффт.

Однако, "несмотря на эти достойные подражания примеры борьбы за права человека в России, у нас вызывают обеспокоенность законы о так называемых иностранных агентах и нежелательных" иностранных организациях, нарушение прав ЛГБТИ и ряд других проблем", — добавил посол США.

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"Нас беспокоит сужение пространства для гражданского общества и продолжающиеся притеснения в этой сфере после того, как более 100 российских неправительственных организаций были внесены в список "иностранных агентов". Этот перечень включает некоторые наиболее авторитетные российские правозащитные организации, например, "Мемориал", деятельность которого направлена на сохранение памяти о жертвах политических репрессий", — заявил Теффт.

Он напомнил, что в 1948 году Советский Союз подписал Всеобщую декларацию прав человека ООН, а "затем участвовал в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, на основе которого впоследствии была образована ОБСЕ), взяв на себя обязательства в области прав человека".

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"Эти обязательства особенно актуальны в День прав человека, а сегодняшние российские реалии удручают", — резюмировал Теффт.